Guerre en Ukraine: suspension des visas simplifiés, le Kremlin dénonce une décision "absurde" de l'UE

C'est une décision ridicule s'inscrivant dans une série d'absurdités", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de sa conférence de presse quotidienne.

"C'est mauvais pour les Russes, car les visas seront probablement plus longs et plus difficiles à obtenir", a-t-il ajouté, assurant que cette mesure rendra aussi les choses "plus complexes" pour les Européens. Il n'a toutefois pas évoqué de mesures de rétorsion concrètes du Kremlin.

Les ministres des affaires étrangères de l'UE ont décidé mercredi de suspendre cet accord, conclu en 2007, mais n'ont pas décidé d'une interdiction plus large, comme l'exigeaient certains États membres.

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a précisé mercredi que les pays limitrophes de la Russie "peuvent prendre des mesures au niveau national pour restreindre l'entrée dans l'Union européenne".

Il a toutefois précisé que ces mesures devraient être conformes aux règles de l'espace Schengen et a souligné qu'il était important que les membres de la société civile russe puissent continuer à se rendre dans l'Union européenne.

Avant la réunion, la Pologne et les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) avaient déclaré qu'ils envisageaient d'interdire les voyageurs russes si l'UE dans son ensemble ne le faisait pas.