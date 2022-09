Les avocats de Trump pourraient bien avoir besoin d'avocats

Depius la perquisition du FBI de Mar-a-Lago effectuée le 8 août, des doutes ont été émis par le ministère de la Justice américaine quant à la déclaration sous serment qu'une des avocate de Trump avait signée en juin, déclaration attestant la remise de tous les documents classifiés.

Après avoir été assignée, l'équipe de Donald Trump avait déclaré avoir effectué une "recherche diligentée" des boîtes déplacées de la Maison Blanche à la Floride après la fin du mandat de l'ancien président des Etats-Unis. Christina Bobb, l'avocate de Donald Trump a ensuite signé une lettre dans laquelle elle soutient que "les déclarations ci-dessus sont vraies et correctes au meilleur de ma connaissance".

L'avocate avait attesté dans cette lettre que que tous les documents demandés par l'assignation à comparaître délivrée à Donald Trump avaient été remis au ministère de la Justice, comme l'ont indiqué à CNN deux sources. Christina Bobb avait donc été désignée comme "gardien" des dossiers.

La lettre en question avait été rédigée par Evan Corcoran, un autre avocat de Donald Trump.

Celui-ci y aurait écrit qu'"'il n'y avait pas d'autres documents stockés dans un bureau privé ou dans un autre endroit des locaux et que toutes les boîtes disponibles avaient été fouillées", a déclaré le ministère de la Justice lors de sa requête déposée mardi 30 août.

De plus, "le gouvernement a également établi des preuves que des documents gouvernementaux ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été déployés pour faire obstacle à l'enquête du gouvernement", écrit le ministère de la Justice.

La Libre avait déjà expliqué qu'un avocat de Donald Trump aurait "explicitiment interdit" de regarder dans les boîtes d'un entreprôt de Mar-a-Lago lors de la visite du FBI en juin.

Des déclarations "manifestement fausses"

Le ministère de la Justice a aussi expliqué que le FBI a "découvert de multiples sources de preuves indiquant que la réponse à l'assignation du grand jury du 11 mai était incomplète et que des documents classifiés sont restés sur les lieux, malgré la certification sous serment faite au gouvernement le 3 juin. Le fait que le FBI ait récupéré, en quelques heures, deux fois plus de documents portant des marques de classification que la "recherche diligentée" que l'avocat de l'ancien président et d'autres représentants ont eu des semaines pour effectuer remet sérieusement en question les déclarations faites dans la certification du 3 juin et jette un doute sur l'étendue de la coopération dans cette affaire", ajoute le ministère de la Justice.

L'analyste juridique de CNN, Eli Honig, estime que les "déclarations faites dans la certification de juin sont manifestement fausses".

L'enjeu est alors de savoir si les avocats de Donald Trump ont "fait cette déclaration en sachant qu'elle était fausse". Ceci permettrait de faire "des accusations de fausses déclarations et d'obstruction", déclare l'analyste.