"Nous sommes des boucliers humains, des protections contre les drones": un employé de la centrale nucléaire de Zaporijjia livre un témoignage glaçant

La situation est plus que jamais critique dans la centrale ukrainienne. Le système d'urgence vient d'être activé à la suite d'un bombardement de mortier sur le site.

Des inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) sont arrivés jeudi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, pour une mission aussi risquée qu'attendue, c'est en effet ce qu'ont rapporté les agences de presse russes. La centrale ukrainienne de Zaporijjia est à présent occupée par les troupes russes et inquiète la communauté internationale en raison d'un potentiel accident nucléaire. Ainsi, l'AEIA tente dévaluer la situation sécuritaire à la centrale. "Il est grand temps d'arrêter de jouer avec le feu", avait fait savoir un porte-parole de l'organisation.

Pourtant, les employés de la centrale n'ont pas vraiment de grands espoirs quant à l'arrivée de l'AEIA. En effet, c'est ce qu'a affirmé un homme travaillant sur place depuis le début de la guerre auprès de nos confrères de BFMTV. "Nous attendons [l'arrivée de la mission] avec impatience et nous prions. Mais j’ai peur que rien ne change. Je sais de quoi les Russes sont capables", a-t-il affirmé, en précisant qu'il mettait sa vie en péril en acceptant de témoigner.

"Il y a beaucoup d'équipements militaires, dehors et à l’intérieur des bâtiments. Il y en a même entreposés le long des chemins utilisés par les employés. Ce qui fait de nous des boucliers humains, des protections contre les drones", poursuit-il. Les conditions de travail sont très éprouvantes pour les employés qui sont fouillés régulièrement. "Ils cherchent des téléphones avec appareil photo et carte sim, qui sont interdits dans la centrale."

Selon ce même témoin, le plus grand risque est que la centrale se fasse bombarder. Depuis plusieurs semaines, les Russes comme les Ukrainiens s'accusent mutuellement d'avoir tiré des frappes dans la zone de Zaporijjia. "Les canons ne sont pas très précis... Il y a aussi le risque d’explosions du matériel militaire stocké. Cela serait une catastrophe", explique l'employé.

Enfin, il s'inquiète de l'arrivée de plus en plus importante d'employés russes. "Il y a du personnel de Rosatom qui est évacué à chaque bombardement. Je travaille ici depuis des longues années. Je n’ai jamais vu autant de visages inconnus", conclut-il. Il n'est pour l'instant pas encore possible de connaitre exactement le nombre de nouveaux employés que la Russie a fait venir.