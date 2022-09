Perquisition chez Donald Trump : la recherche par la justice de documents top secret est "injustifiée", selon lui

Donald Trump a qualifié mercredi d'"injustifiée" la recherche par la justice américaine de documents classifiés conservés chez lui et à l'origine d'une perquisition début août au domicile de l'ancien président. Cette perquisition, à l'origine d'une tempête politique, est décrite par les avocats de M. Trump comme "sans précédent, non nécessaire et sans fondement juridique" dans le cadre d'une "recherche injustifiée visant à criminaliser la possession en lieu sûr, par un ancien président, d'archives présidentielles et personnelles."

Pour ses avocats, les enquêteurs n'auraient pas dû être étonnés de découvrir des documents classifiés au sein d'archives issues de la Maison Blanche, expliquent-ils dans un document judiciaire publié mercredi.

"La prétendue justification de l'ouverture de cette enquête pénale est la découverte supposée d'informations sensibles au sein des quinze boites" de documents issus de la présidence conservés dans la résidence de l'ancien président en Floride et récupérés en janvier par les archives nationales, écrit la défense du milliardaire républicain.

"Mais cette 'découverte' aurait dû être anticipée au regard de la nature même des archives présidentielles. Autrement dit, l'idée selon laquelle des archives présidentielles contiennent des informations sensibles n'aurait jamais dû être source d'inquiétude", notent encore les avocats.

Donald Trump défend ainsi sa demande de faire examiner par un expert indépendant les documents saisis chez lui par la police fédérale (FBI) le 8 août. Une audience doit avoir lieu jeudi.

La défense de l'ancien président répond, avec ce document, à un acte de procédure publié dans la nuit de mardi à mercredi par le ministère américain de la Justice, qui explique de la manière la plus détaillée à ce jour les motifs de la perquisition.

Les enquêteurs fédéraux estiment que des documents top secret saisis dans la résidence de Mar-a-Lago, en Floride, ont été "probablement cachés" pour entraver l'enquête de la police fédérale le visant