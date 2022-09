Une vidéo du roi du Maroc "ivre" dans les rues de Paris crée la polémique

L'image de Mohammed VI en a pris un coup récemment. En effet, le monarque était de passage fin août à Paris et semble avoir pris du bon temps. Sur Twitter, un automobiliste a partagé une vidéo dans laquelle on peut apercevoir le roi du Maroc, un verre de vin à la main dans les rues de la capitale française, il semblait être alcoolisé. Le journal arabe An-Nahar a affirmé qu'il était ivre, accompagné de ses gardes du corps en civil. Ces derniers ont d'ailleurs tenté d'empêcher les passants de prendre des photos et ont même obligé l'automobiliste d'arrêter de filmer.

Ces images ont bien entendu vivement fait réagir au Maroc, de fait la vente et la consommation de boissons alcoolisées est strictement interdites pour les musulmans. Le porte-parole du roi a réagi à la vidéo polémique en affirmant que cette dernière avait uniquement pour but de ternir l'image du souverain. "Le roi se promenait dans les rues de Paris, et lorsqu'il s'est retourné pour saluer des gens, il a failli perdre l'équilibre et s'est appuyé sur ses gardes du corps. Il n'avait pas un verre de vin, mais une bouteille d'eau à la main", a-t-il déclaré.