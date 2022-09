"Vous n'allez pas voir des scènes d'explosion à vous glacer le sang": Zelensky, l'invité surprise de la Mostra de Venise

La 79e Mostra de Venise, le plus ancien des festivals de cinéma, s'est ouverte mercredi soir en grande pompe avec Catherine Deneuve comme invitée d'honneur et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en invité surprise.

Après la remise d'un Lion d'or d'honneur à Catherine Deneuve, l'Ukraine a fait irruption sur la scène du palais à travers un message vidéo de Volodymyr Zelensky.

Après avoir remercié les membres du festival de lui offrir l'opportunité de raconter l'histoire de l'Ukraine, Zelensky rappelle qu'il s'agit bien d'un "drame basé sur des faits réels", impliquant "des humains de chair et de sang". En poursuivant ses comparaisons au cinéma, le président ukrainien raconte "une tragédie qui n'est pas à la hauteur du génial Morricone mais plutôt sur l'air des affreuses tchastouchki" (Ndlr: poèmes russes humoristiques souvent mis en musique) ainsi qu'au "son des explosions, des tirs, des alertes de raids aériens": "une horreur qui ne dure pas 120 minutes mais 189 jours", déclare Volodymyr Zelensky.

Son message est clair: n'oublions pas la guerre. Le rôle à jouer pour les participants de la Mostra de Venise? Faire entendre leur voix, "ne pas rester silencieux ou tourner le dos à la guerre en Ukraine".

"Mesdames et messieurs, continue le président ukrainien. Pour certains, le pouvoir ne se trouve que dans les missiles et les bombes nucléaires. Pour nous, le pouvoir est dans la philosophie, la mentalité, dans le sens et les mots. Pour nous, il est aussi dans les armements", déclare Volodymyr Zelensky en appelant chaque "pays, institution, communauté autour du monde" à comprendre ce qui se passe en Ukraine.

Il s'adresse une dernière fois aux cinéastes: "vous n'allez pas voir des scènes d'explosion à glacer le sang, les tirs, les ruines, la fumée qui se répand, la douleur, les larmes, commence-t-il. Vous allez voir que la majorité est généralement épargnée d'une partie de chaque film, déclare le président en référence aux génériques de fin de films. Les noms sont importants. Ils vont dans l'oubli et l'obscurité. Parce qu'au moment où ils apparaissent à l'écran, la plupart du public fait 2 actions: ils se lèvent et partent. Mais le premier acte est le plus important. Le deuxième ne devrait pas être possible."

C'est sur ces mots que le président ukrainien conclut son discours en lançant un "générique" composé du prénom de tous les enfants et adolescents morts depuis le début de la guerre en Ukraine.