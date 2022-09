L'Ukraine mène une "attaque contre une base de commandement militaire russe"

Un système de radar mobile et d'autres équipements militaires auraient été détruits. On ne sait pas exactement où l'attaque a eu lieu. Selon Kiev, l'armée russe a également mené plus de 24 raids aériens au cours des dernières 24 heures. Des cibles tant militaires que civiles ont été touchées. Selon le briefing quotidien de l'état-major ukrainien, l'armée russe est confrontée à une pénurie d'armes de précision, ce qui l'oblige à s'appuyer "de plus en plus sur des missiles antiaériens guidés S-300 obsolètes". Plus de 500 missiles de ce type auraient déjà atterri dans toute l'Ukraine.

Selon les Ukrainiens, les attaques russes pourraient encore être repoussées en divers endroits du pays. Les villes de Bakhmut et Pokrovsk, dans la province de Donetsk, sont notamment mentionnées.

Cependant, il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante les informations fournies par l'armée ukrainienne.