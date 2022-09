Donald Trump aurait un jour essayé de payer un avocat avec... un cheval: "Nous ne sommes plus en 1800 !"

Dans un livre intitulé Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice ("Serviteurs des damnés : les cabinets d'avocats géants, Donald Trump et la corruption de la justice", ndlr.), David Enrich du New York Times a décrit une scène pour le moins cocasse qui s'est déroulée entre l'ancien président américain Donald Trump et l'un de ses avocats.