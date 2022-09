La vidéo avait indigné la France: agressée par 3 jeunes, Angèle, 89 ans, témoigne

La semaine dernière, nous vous relayions cette information qui a fait beaucoup de bruit en France. La scène s'est déroulée à Cannes et a été filmée. Angèle Houin, 89 ans, a été frappée par trois mineurs qui lui ont volé son porte-monnaie.

Retrouvés, les trois jeunes agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire et devront comparaître devant le tribunal pour enfant au mois de novembre.

En attendant, Angèle, elle, récupère. Elle avait été retrouvée inanimée juste après les faits, ayant subi un choc important au niveau de la tête. Elle est revenue sur cette agression auprès de BFMTV. "Je n'ai rien vu, rien senti. Je me suis retrouvée devant les pompiers, mais je ne sais pas. Et c'est là que j'ai dit aux pompiers 'Je suis tombée'. Ils m'ont dit 'non, vous avez reçu un coup. Ils étaient trois: un qui me frappait, un autre qui prenait des photos et le dernier qui prenait le portefeuille'", raconte la dame âgée depuis sa chambre d'hôpital.

Malgré la violence des faits, Angèle relativise, ne voulant pas incriminer totalement les trois jeunes."Ça fait drôle, je vous le dis, surtout que je n'ai rien fait à ces jeunes. Ils étaient trois, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas trop en colère", confie-t-elle. "Est-ce que c'est de leur faute ou la faute aux parents, on ne sait pas. Ils sont jeunes, 15 ans, moi j'ai des petits-enfants de 15 ans".

A noter qu'Angèle révèle également que les parents d'un des agresseurs ont appelé sa petite-fille pour proposer de l'argent en échange du retrait de la plainte. Chose que la famille de la victme a refusé.