Bonne nouvelle pour l'Europe: le prix du gaz repart à la baisse

Les analystes attendent de voir comment l'Union compte réagir face à la crise énergétique qui affecte toujours plus de particuliers et d'entreprises. Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz baissait de plus de 5% mardi, à 232 euros le mégawattheure. Lundi, il s'était envolé de plus de 11% après la décision de Gazprom de prolonger l'arrêt des livraisons via le gazoduc Nord Stream 1.

Tous les yeux sont désormais rivés sur l'Union européenne, de qui on attend une réponse forte au choc. Une réunion des ministres de l'Énergie est planifiée vendredi.