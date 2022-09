Liz Truss commence à nommer son gouvernement : voici les premiers noms

Liz Truss a désigné ministre des Finances son proche allié Kwasi Kwarteng, qui était jusqu'à présent ministre des Entreprises, et se retrouvera en première ligne de la grave crise économique et sociale frappant le Royaume-Uni. Fils d'immigrés du Ghana arrivés au Royaume-Uni dans les années 60, le nouveau Chancelier de l'Echiquier, 47 ans, est le premier noir à occuper ce poste et est considéré comme un libéral pur jus au matière d'économie, apôtre d'impôts faibles et de l'économie de marché.

©AFP

James Cleverly, fervent soutien de Liz Truss lors de sa campagne, a hérite du poste de ministre des Affaires étrangères et remplace ainsi la nouvelle Première ministre. Ce partisan du Brexit de 53 ans, dont la mère est originaire de Sierra Leone, est peu connu à l'étranger, mais a occupé pendant deux ans un poste de secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommé en juillet dernier ministre de l'Education.

©AFP

Suella Braverman a été nommée ministre de l'Intérieur. Cette ancienne avocate de 42 ans connue pour ses positions très conservatrices qui hérite du très sensible dossier des migrants traversant la Manche illégalement. Elle occupait depuis un an le poste peu médiatique de conseillère juridique du gouvernement ("Attorney general"), alors que l'exécutif britannique est englué dans une bataille juridique sur son projet de renvoyer les migrants illégaux au Rwanda.