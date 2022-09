Une société de crypto-monnaie transfère accidentellement 10,5 millions à une femme et ne le remarque que sept mois plus tard

L'année passée au mois de mai, la plateforme de crypto-monnaie Crypto.com a accidentellement transféré 10,5 millions de dollars à une femme australienne lors du traitement d'un remboursement de 100 dollars et n'a remarqué son erreur que sept mois plus tard. Ce n'est qu'en décembre 2021 que la société en question a découvert qu'elle avait accidentellement transféré la fortune.

Un employé de Cryto.com devait en réalité rembourser cent dollars à cette femme australienne. Mais à cause d’une faute de frappe, l'employé aurait envoyé plus de dix millions sur son compte.

Quand la société s’est rendu compte du pot aux roses, elle a intenté une action en justice et a obtenu un gel du compte en question. Entre-temps, la majeure partie de l'argent avait déjà été transférée sur d'autres comptes, qui ont ensuite été gelés.

Les tentatives de signifier à la dame les ordonnances de gel ont échoué, car elle n'a jamais répondu aux e-mails des avocats de Crypto.com. La seule communication fournie au tribunal était une réponse par e-mail disant: "Bien reçu, merci".

Durant tout ce temps, l'Australienne s'est offert une demeure d'une valeur de 1,35 million de dollars, soit 925.000 euros. Selon The Guardian, elle est à présent forcée de vendre la propriété dans les plus brefs délais, afin de rembourser Crypto.com. Elle est également tenue à rembourser les intérêts qui s’élèvent à 27 369,64 de dollars et différents frais.