Zelensky dit s'être accordé avec Mme Truss pour "accroître la pression" sur la Russie

"L'objectif est de mettre fin à l'agression et de traduire les auteurs en justice", a écrit M. Zelensky sur Twitter, affirmant être le premier dirigeant étranger à s'être entretenu avec Mme Truss après qu'elle a été confirmée dans ses nouvelles fonctions.

Le dirigeant ukrainien a indiqué qu'il "remerciait le peuple britannique pour l'aide importante apportée à l'Ukraine en matière de défense et d'économie", ajoutant qu'"il est important que la Grande-Bretagne soit prête à la renforcer davantage".

Il a assuré s'être "coordonné" avec Mme Truss pour accroître la pression" sur la Russie.

"L'objectif est de mettre fin à l'agression et de traduire les auteurs en justice", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il est important de désigner la Russie comme un État terroriste".

La Grande-Bretagne est un allié indéfectible de l'Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion le 24 février.

Londres a acheminé du matériel militaire, des fonds et des ressources de formation aux forces de Kiev en difficulté, qui mènent actuellement des batailles dans le sud et l'est du pays.