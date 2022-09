La police italienne arrête 22 mafieux présumés de la 'Ndrangheta

La police italienne a arrêté 22 membres présumés de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, et a également découvert une nouvelle branche du groupe active dans la région, a-t-elle annoncé jeudi. Les 22 suspects sont accusés d'association mafieuse, de possession d'armes à feu, de tentatives de meurtre et d'autres crimes, a indiqué la police.

Les forces de l'ordre ont également confirmé l'existence du groupe Nasone-Gaietti opérant dans la ville de Scilla près de Reggio di Calabria. Un homme libéré de prison en 2018 serait à la tête de cette ramification de la 'Ndrangheta, ont-elles précisé.

Selon la police, les mafieux faisaient chanter et menaçaient de nombreux entrepreneurs qui avaient des contrats de travaux publics pour la ville et ont infiltré l'administration municipale.

Ils ont également ciblé les restaurateurs et les ont contraints à fournir du poisson, entre autres, à la 'Ndrangheta.

La police a déclaré avoir également saisi les locaux de six entreprises impliquées dans le tourisme et le commerce du poisson et des boissons.

Les autorités de la région métropolitaine calabraise de Reggio di Calabria, à la pointe sud de l'Italie, enquêtent depuis 2021.

Ces arrestations interviennent après que la police a annoncé plusieurs opérations anti-mafia visant la 'Ndrangheta calabraise et la Cosa Nostra sicilienne au cours des derniers jours.