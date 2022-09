Avec plus de 95% des habitats dans un état de conservation défavorable, la situation des habitats protégés par l'UE en Belgique est la plus mauvaise de l'Union, affirme la Commission européenne dans un rapport publié jeudi.

Certes, des progrès significatifs ont été accomplis dans le pays ces dernières années en ce qui concerne le réseau Natura 2000 (compétence régionale), puisque 38 sites ainsi labellisés ont été désignés comme zones spéciales de conservation (ZSC), note l'exécutif européen dans son 3e examen de la mise en œuvre de la politique environnementale en Belgique.

Mais le principal défi consiste désormais à garantir un état de conservation favorable pour les habitats et les espèces, étant donné que 74% et 49% des évaluations concernant, respectivement, les habitats et les espèces affichaient un état "défavorable-insuffisant" en vertu de la directive "Habitats".

En outre, la situation des zones forestières belges protégées au titre des directives "Nature" est préoccupante dans la mesure où plus de la moitié des évaluations réalisées pour ces zones font apparaître un mauvais état de conservation.

Par ailleurs, note la Commission, l'adoption de mesures de conservation concernant les sites marins reste délicate, car ces mesures impliquent souvent des restrictions aux méthodes de pêche (chalutage à perche), qui ne peuvent être adoptées que dans le cadre de la politique commune de la pêche.