Le nouveau roi Charles III évoque "un moment de grande tristesse" après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II: "Une souveraine chérie et une mère bien-aimée"

"Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de très grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille", écrit-il dans cette première déclaration après que sa mère s'est éteinte "paisiblement" au château de Balmoral, en Ecosse.

"Nous pleurons profondément la disparition d'une souveraine chérie et d'une mère bien aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier", poursuit le nouveau souverain, qui a choisi le nom de Charles III.

"Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par le fait que nous savons le respect et la profonde affection dans lesquels la Reine était si largement tenue."

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a, lui, affirmé jeudi dans un communiqué joindre ses "prières au roi et à la famille royale" après la mort d'Elizabeth II.

"Nous avons perdu la personne dont la loyauté inébranlable, le service et l'humilité nous ont aidés à donner un sens à ce que nous sommes au cours de décennies de changements extraordinaires dans notre monde, notre nation et notre société", a indiqué l'archevêque.