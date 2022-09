"Le Pont de Londres est tombé" : voici le protocole en cas de décès de la reine Elizabeth II

Opération London Bridge. C'est ainsi qu'est nommé le programme des heures et des jours qui suivront le décès de la reine Elizabeth II, dont l'état de santé préoccupe ses médecins . Ce programme a été rédigé pour la première fois dans les années 1960 et a été régulièrement remis à jour, et dévoilé pour la première fois en 2017 dans les pages du quotidien The Guardian. La première personne qui transmettra l'information...