Une internaute, confondue avec Liz Truss, inondée de messages la félicitant pour son poste de Première ministre : "Merci, j'apporte le cake"

Liz Trussel, une britannique, quasi homonyme de la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, a été confondue avec elle sur les réseaux sociaux et s'en est amusée.

De nombreux messages et notifications la félicitant pour... son nouveau poste de Première ministre. Liz Trussel, cette habitante de la région londonienne a dû être surprise en consultant son compte Twitter ces derniers jours. Nombreux ont été les internautes à confondre cette quasi homonyme de la nouvelle chef de l'Etat britannique Liz Truss, à l'instar de la Première ministre suédoise Magdalena Andersson.

A travers son compte officiel de Première ministre, elle pensait féliciter la conservatrice britannique pour son élection à la place de Boris Johnson, mais s'est trompée et a tagué Liz Trussel dans son tweet, dont le nom d'utilisateur sur le réseaux social est @Liztruss.

Liz Trussel lui a d'ailleurs répondu avec humour : "Hâte de votre prochaine visite ! Je prépare les boulettes", a-t-elle écrit. Magdalena Andersson a rétabli son erreur depuis, et a reposté son message initial avec la bonne destinataire cette fois, Liz Truss la nouvelle locataire du 10 Downing Street, dont le compte Twitter est @trussliz.

La dirigeante suédoise n'a pas été la seule à se faire avoir. Plusieurs Twittos ont ainsi adressé leurs félicitions à Liz Trussel, qui s'est à chaque fois amusée à répondre, non sans humour : "Je me prépare pour aller à Balmoral ! J'ai hâte de rencontrer les corgis ", "Merci, j'apporte le cake", a-t-elle répondu à un internaute l'invitant pour le thé, ou encore "Pff, quelle journée !"

Caroline Lucas, une élue écologiste britannique de la Chambre des communes, s'est elle aussi trompée en mentionnant le mauvais compte Twitter dans un message où elle critiquait le bilan de Boris Johnson et la campagne menée par Liz Truss. "Toutes mes excuses, mon dernier tweet à propos de la direction du parti conservateur était destiné à @Trussliz, et non pas Liz Trussell qui écrit sous le pseudo de @Liztruss. Même si franchement elle ferait probablement un meilleur travail", a-t-elle alors rectifié.

Ce à quoi Liz Trussel a aussi répondu : "J'en suis ! Las Vegas pour tout le monde"