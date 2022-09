Dans son premier discours, le roi Charles III promet à son tour de servir les Britanniques toute sa vie: "Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan"

Le roi Charles III a promis vendredi de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère Elizabeth II à son 21 anniversaire.

"Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie", a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille. Le roi Charles III a ensuite exprimé, son "amour" pour son fils Harry et son épouse Meghan, dont la rupture avec la monarchie pour s'installer en Californie a ébranlé la famille royale.

"Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger", a déclaré le souverain, dont les relations sont, selon la presse britannique, très dégradées avec son fils cadet

L'hymne "God save the King" a ensuite été chanté à la cathédrale Saint-Paul de Londres.