Décès de la reine Elizabeth II: voici ce qu'il se passera samedi au Royaume-Uni

Une troisième journée mouvementée et historique attend le peuple britannique, qui assistera à la proclamation officielle du nouveau roi Charles III.

Les rues et les parcs autour du palais de Buckingham, du château de Windsor et de Balmoral étaient remplis de monde ces deux derniers jours. Beaucoup de personnes veulent rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II en apportant des fleurs et des lettres de condoléances.

Quel est le programme de samedi?