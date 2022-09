Décès d'Elizabeth II: Charles III s'adressera à la nation pour la première fois vendredi et sera officiellement proclamé roi samedi (DIRECT)

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral, ouvrant une nouvelle ère pour la couronne britannique à laquelle elle avait dédié sa vie.

La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an, a suscité une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde . Son fils et héritier accède au trône à 73 ans avec le nom de Charles III. Il s'exprimera pour la première fois devant la nation ce vendredi.

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain" , avait indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

Ci-dessous, nous vous proposons un suivi en direct des événements qui suivent ce décès de la reine.

Le fil info:

07h30 : Charles sera officiellement proclamé roi samedi

Charles III sera officiellement proclamé roi samedi, selon divers médias britanniques. Charles est automatiquement devenu le nouveau roi après le décès de la reine Elizabeth II survenu jeudi en soirée. Selon les journaux The Times et The Independent, entre autres, Charles III sera officiellement proclamé roi samedi lors de l'"Accession Council".

Cet organe est composé, entre autres, de membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires. En théorie, plus de 700 personnes peuvent assister à la cérémonie, mais il est probable que ce nombre soit beaucoup plus faible étant donné le court délai. La dernière réunion de l'"Accession Council" lorsque Elizabeth II est montée sur le trône après la mort de George VI en 1952, avait réuni quelque 200 personnes.

Au cours de la cérémonie le décès de la reine sera annoncé, suivi d'une déclaration honorant la monarque décédée et soutenant le nouveau roi. Selon la BBC, la proclamation sera ensuite signée par le Premier ministre et l'archevêque de Canterbury, notamment.

07h25 : Les cloches des églises sonneront durant une heure

Les églises d'Angleterre ont reçu la directive de faire sonner leurs cloches vendredi en mémoire de la défunte reine Elizabeth II. Un organisme spécialisé dans les sonneries de cloches, le Central Council of Church Bell Ringers, recommande également dans une directive que les cloches sonnent pendant une heure à midi. Les églises paroissiales, les chapelles et les cathédrales sont encouragées à faire sonner leurs cloches et à ouvrir leurs portes pour la prière ou des services spéciaux, est-il également indiqué sur le site web de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane dont le monarque britannique est le chef officiel.

07h20 : Les journaux britanniques pleurent la reine Elizabeth II

Les unes des journaux britanniques de vendredi sont logiquement dominées par le décès de la reine Elizabeth II. En voici le récapitulatif ici!

Décès de la reine Elizabeth II: des milliers de personnes se rassemblent à Buckigham et Windsor

07h00 : Charles III s'adressera à la nation pour la première fois vendredi

Le nouveau Roi du Royaume-Uni, Charles III, donnera sa première allocution à la nation vendredi, a indiqué son porte-parole cité par l'agence Reuters jeudi soir. Ce sera son premier discours en tant que roi depuis le décès de sa mère, la reine Elizabeth II. L'heure du discours n'a pas encore été annoncée. Charles et son épouse Camilla ont passé la nuit de jeudi à vendredi au château de Balmoral, où Elizabeth est décédée jeudi. Le nouveau couple royal retournera à Londres vendredi.

Entre-temps, le journal britannique The Times écrit que Charles sera officiellement intrônisé vendredi. Le monarque de 73 ans rencontrera également la Première ministre britannique Liz Truss et le Cabinet britannique, ainsi que l'archevêque de Canterbury Justin Welby et le doyen de Westminster David Hoyle.

06h30 : Xi Jinping offre ses "sincères condoléances" au Royaume-Uni

Le président chinois Xi Jinping a présenté vendredi ses "sincères condoléances" au Royaume-Uni suite au décès de la reine Elizabeth II, qu'il a qualifié de "grande perte pour le peuple britannique", selon un média d'État. "Au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'en son nom propre, Xi Jinping a exprimé ses profondes condoléances" dans un message transmis au nouveau roi Charles III, a indiqué la télévision publique CCTV. "Il présente ses sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple britanniques."

Le communiqué officiel diffusé par CCTV rappelle que la reine a été le premier monarque britannique à se rendre en Chine et salue la longévité de son règne.

"J'attache une grande importance au développement des relations entre la Chine et le Royaume-Uni et je suis prêt à travailler avec le roi Charles III" afin de "promouvoir le développement sain et stable des relations bilatérales dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples", a par ailleurs indiqué Xi Jinping.

03h00 : Le Premier ministre japonais déplore une "grande perte" pour le monde

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déploré vendredi une "grande perte" pour la communauté internationale après le décès de la reine Elizabeth II, exprimant sa "profonde tristesse". "La disparition de la reine, qui a mené le Royaume-Uni à travers des périodes agitées dans le monde, est une grande perte non seulement pour le peuple britannique mais aussi pour la communauté internationale", a déclaré M. Kishida.

La reine Elizabeth II "a régné pendant 70 ans, le plus long règne de l'histoire, et joué un rôle extrêmement important pour la paix et la stabilité mondiales", a dit le dirigeant nippon.

"Elle a grandement contribué au renforcement des relations entre le Japon et le Royaume-Uni, notamment par une visite au Japon en 1975", a-t-il estimé, ajoutant: "le gouvernement japonais présente ses sincères condoléances à la monarchie britannique, au gouvernement et au peuple britanniques".

Reine Elizabeth II

