Guerre en Ukraine: huit civils tués dans des frappes russes dans l'est du pays

Huit civils ont été tués jeudi et 17 autres blessés dans des frappes russes sur la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré vendredi le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko, au lendemain de l'annonce par l'armée de gains territoriaux face aux Russes.

"Bakhmout a été la ville la plus touchée: huit personnes ont été tuées dans la journée, 17 autres ont été blessées", a indiqué M. Kyrylenko sur Telegram.

"Vingt maisons, six immeubles, quatre magasins, la Maison de la Culture et le centre administratif de la ville ont été endommagés" dans ces frappes russes, a-t-il précisé, ajoutant que le marché avait été "sous les feux" de l'artillerie russe.

Bakhmout, qui comptait 70.000 habitants avant le début du conflit fin février, n'a plus l'accès à l'eau ni à l'électricité pour le quatrième jour consécutif, a détaillé la même source.

Dans le Donbass, bassin minier de l'est de l'Ukraine où les combats les plus violents de la guerre s'étaient déroulés ces derniers mois, Kiev a affirmé jeudi avoir avancé de 2 à 3 kilomètres près de Kramatorsk et de Sloviansk et repris le village d'Ozerné, à 45 km au nord de Bakhmout.

Dans le nord-est, la route de Kharkiv en direction du sud-est, vers Balakliïa était ouverte à la circulation vendredi matin, a constaté une équipe de l'AFP, une zone que l'armée ukrainienne semble avoir reconquise lors de combats ces derniers jours.

De nombreuses voitures civiles circulaient, ainsi que des véhicules militaires. Des files d'attente étaient également visibles à plusieurs checkpoints.

L'Ukraine a revendiqué une série de succès dans le nord-est, l'est et le sud du pays, affirmant avoir repris des territoires et de nombreuses localités, en particulier aux abords de Kharkiv.

Ces gains sont les plus importants pour l'Ukraine depuis le retrait des troupes russes des environs de Kiev fin mars.

Des images de blindés ukrainiens entrant dans Balakliïa tournent sur les réseaux sociaux en nombre, alors que les autorités ukrainiennes n'ont jusqu'ici pas révélé les noms des zones reconquises.

Le Kremlin a lui refusé de commenter les annonces ukrainiennes.