Le prince Philip d'Edimbourg, ce cousin grec, époux et '"repère" de la Reine Elizabeth II

Décédé il y a un peu plus d'un an, le prince Philip, duc d'Edimbourg, a manqué d'un rien le cap des 100 ans. Il fut, tout au long se son magnifique bout de chemin avec la Reine, un soutien indéféctible et le "repère" d'Elisabeth II.