Quel avenir pour la famille royale, sans Elizabeth II: la “Firme” séparée à nouveau réunie ?

Ni l'un ni l'autre n'auront eu le triste réconfort d'un dernier adieu avec leur Granny très aimée : William et Harry sont arrivés trop tard au château de Balmoral. Mais tous les deux ont pu la pleurer ensemble, aux côtés de leur père, le roi Charles III. Les membres de la famille Windsor se sont précipités pour rejoindre Charles, Camilla et Anne, arrivés les premiers en Écosse. Et c'est le visage sombre que l'on a vu William conduire la Range qui amenait Edward, Sophie et Andrew vers la résidence royale écossaise qu'adorait Elizabeth II. Hélas, la Reine s'était éteinte, paisiblement… Harry fermait le ballet des tout proches, arrivé d'Allemagne sans Meghan, et plus d'une heure et demie après l'annonce de la mort de la Reine. On n'aura pas attendu son arrivée pour annoncer au monde ce décès majeur… Harry ne serait pas le seul membre de sa famille à être arrivé plus tard, d'après les Royal Watchers. Mais le duc de Sussex occupe, il est vrai, une place à part : le petit-fils préféré de la Reine, disait-on, qui s'est réfugié aux États-Unis pour protéger son épouse, n'est plus vraiment dans les petits papiers de la famille. Et les brûlots qu'il a balancés par médias interposés ne l'ont pas aidé. Quelle sera donc la place d'Harry désormais, alors qu'il a renoncé à toute vie officielle depuis 2020 ? On l'avait vu auprès de William pour les funérailles du prince Philip. Mais ils se tenaient loin l'un de l'autre lors des célébrations en juin du Jubilé de platine. Là où Harry aura vu pour la dernière fois sa grand-mère.

Pourtant, avec la mort de la Reine, une vraie page se tourne, une nouvelle ère commence. Pourra-t-elle adoucir la disgrâce publique du prince Andrew mais surtout réconcilier les deux frères, William et Harry ? Ce qui les rapproche : ils sont les seuls à comprendre les réalités de leurs vies prédestinées…

Cela dit, les écueils sont nombreux : le prince Harry doit faire paraître avant la fin de l'année un livre de confidences qui inquiète. Meghan Markle, qui continue à "rendre publiques des questions familiales" alors même qu'elle a poussé son couple à prendre du recul, déçoit toujours plus la famille royale, souligne l'experte royale Katie Nicholl. Enfin, si Harry devient 5e dans l'ordre de succession, rien ne change pour son titre : duc de Sussex, il est et reste. William, en tant que fils aîné du Roi est duc de Cambridge et désormais duc de Cornouailles. Il devrait également devenir prince de Galles, titre accordé traditionnellement en cadeau à l'héritier du trône par le monarque. Faisant de Kate, la princesse de Galles… Un sacré héritage car, même si la jeune femme a réussi à s'affranchir des comparaisons avec Lady Di, il y a là tout un symbole, qui pourrait creuser encore le fossé entre les deux frères.