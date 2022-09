Train, voiture, avion, ferry: tout ce qu’il faut savoir pour se rendre en Angleterre pour les funérailles de la reine Elizabeth II

Dans les jours à venir, des milliers de personnes voudront rejoindre l’Angleterre pour assister aux funérailles d’Elizabeth II, dont la date exacte n’a pas encore été communiquée mais qui devraient se dérouler samedi, dimanche, voire lundi prochain. Et autant dire qu’il ne sera pas simple de trouver un billet de train, d’avion ou de ferry, surtout si on s’y prend en dernière minute.

Du côté d’Eurostar, on indique pour l’heure qu’aucun train supplémentaire n’est prévu, mais que la question est en réflexion. Dans les aéroports, il n’y a pas encore de nouveaux vols prévus. Raison de plus pour lancer les démarches le plus vite possible. Il suffit de se connecter sur le site d’Eurostar pour découvrir que certains trains affichent déjà complet jeudi, vendredi ou samedi prochain. En ce qui concerne les tarifs, il faut compter au minimum 159€ par trajet pour faire un aller-retour le temps du week-end.

Pour ceux qui voudraient aller en voiture jusqu’à Calais pour prendre l’Eurotunnel et reprendre la route depuis Douvres, il reste également des places, mais le budget monte à plus de 300€ pour une voiture de taille moyenne. Et si le train reste le moyen de transport le plus simple et rapide pour traverser la manche, on pense aussi aux avions. Mais il faudra débourser 237€ à 563€ pour trouver un billet aller-retour depuis la Belgique pour un départ le vendredi 16 septembre, et un retour le mardi 20. Des ferrys partent aussi du nord de la France et même de Zeebruges. Là aussi, le prix tourne autour de 300€. Des prix qui sont tous voués à augmenter dans les jours qui arrivent, à mesure que la demande augmentera elle aussi.

Dernier élément très important pour les ressortissants belges : n’oubliez pas votre passeport. Il est obligatoire depuis un peu moins d’un an pour entrer au Royaume-Uni. Et si vous n’en avez pas, il faudra sûrement engager une procédure express pour en obtenir un. Pour obtenir un passeport en 24 heures, il faudra débourser 240€ pour un adulte et 210€ pour un mineur, sans compter la taxe communale. Une procédure “super urgente” existe et permet d’obtenir un passeport en 4 h 30, si la demande est faite avant 15 h et en semaine. Pour cette option, il faudra aller chercher le sésame au siège des Affaires étrangères, à Bruxelles, et payer 350 euros pour un adulte ou 320€ pour un enfant.