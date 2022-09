Après avoir soutenu le ZEvent, Emmanuel Macron se fait insulter par les streamers: "Il fait de la promo sur notre dos"

Cette année encore, le ZEvent a réussi à battre des records impressionnants. En tout, les streamers sont parvenus à rassembler plus de 10 millions d'euros, en plus de battre le record de dons de l'année dernière.

Pour rappel, ce marathon caritatif de streaming avait lieu du vendredi 9 au 11 septembre. Et son intention est louable car les gains seront destinés à cinq associations (Sea Shepherd, LPO, WWF, Time For The Planet et The SeaCleaners) qui militent pour la protection de l'environnement.

Après l'exploit réussi par les streamers, Emmanuel Macron a tenu à les féliciter pour l'argent récolté. "Bonsoir, bravo à tous parce que vous êtes une fois encore aux rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés", a-t-il commencé. "En défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller encore plus vite, et non pas à une association, mais à cinq."

Une communication qui a eu l'inverse qu'espéré pour le président de la République. "J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre de dos. (...) Ça me casse les c**illes !", a notamment expliqué Antoine Daniel, streamer pour l'émission "What the cut". "C'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là !" Avant d'aller également plus loin: "J'ai vu les tweets réponses, il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi. Une personne lui a répondu 'oui mais s'il n'avait rien dit, tu le lui aurais reproché'. Eh bien, franchement, non !"

Et il n'a pas été le seul à pester contre le message du président. Sa consoeur AngleDroit a préféré se moquer de cette situation. "Bah oui tu comptes sur nous (...), parce que tu branles rien ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose...". Sur Twitch, Poncefleur a simplement annoncé qu'il "s'en battait les "c**illes"