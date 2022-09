Le cercueil d'Elizabeth II... est prêt depuis plus de 30 ans!

Le cercueil de la reine Elizabeth II, devant lequel des centaines de milliers de personnes vont se recueillir jusqu'à ses funérailles, est fabriqué dans du chêne anglais doublé de plomb et était déjà prêt il y a plus de 30 ans, explique lundi The Times.