Un rappeur français créé la polémique avec des propos homophobes: "J'aime pas les hommes qui volent le travail des femmes"

Les propos ont fait bondir les associations LGBT. Et pour cause: le rappeur d'origine russe Tovaritch a eu des propos ouvertement homophobes dans une musique intitulée 2CB. "C'est pas l'Marais ici, non c'est pas la gay pride. J'aime pas les hommes qui s***** des hommes et qui volent le travail des femmes", voilà notamment les paroles chantées par le rappeur.

Plus connu pour son programme de sport ou ses vidéos que pour son talent musical, Tovaritch a certainement réussi son coup. A savoir donner un coup de projecteur à une carrière relativement anonyme. Mais il s'est également attiré les foudres de plusieurs associations, dont Stop Homophobie, qui ont décidé de porter plainte.

Les propos ont également choqué plusieurs élus parisiens. Comme Yohann Roszéwitch, le maire adjoint de Paris Centre chargé de la lutte contre les discriminations, qui a voulu "condamner cet acte et ces propos" sur Twitter.

Même son de cloche pour Clément Beaune: "Insupportable et scandaleux. Plein soutien au CentreLGBT Paris, le combat contre la bêtise, la violence et l’intolérance continue", a déclaré le ministre des Transports, lui-même homosexuel.

Suite aux torrents de critiques, le rappeur a choisi de réagir. "C'est vous qui avez un problème avec moi, moi je n'ai rien contre vous", explique-t-il sur Instagram ce samedi. "De base, je jugeais l'acte en lui-même et non les personnes, vous le savez très bien. Si vous vous sentez persécutés, retournez à la réalité." Tovaritch affirme également qu'il prend cette polémique avec "humour" tout en se vantant de la réussite de son clip.

Le Français d'origine russe a également provoqué la communauté LGBT avec d'autres story dont le titre était "Venez, on fait la paix". Volontairement moqueur, il a d'abord été chercher une tarte "avec toutes les couleurs". Il a ensuite été la distribuer au Centre LGBTQI+, lieu imaginé pour lutter contre toutes formes de discrimination. "Comme vous faites du super travail, je me sentais redevable, je vous ai offert une petite tarte", lance-t-il hilare.