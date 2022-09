De rares photos d'Elon Musk étudiant vendues à prix d'or par son ex-petite amie

Jennifer Gwynne, qui est sortie avec Elon Musk alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'Université de Pennsylvanie, a décidé de vendre des photos et souvenirs de leur relation. Sur la plateforme RR Auction, elle a donc mis aux enchères 18 photos du fondateur de Tesla. Sur ces clichés, on peut le voir en toute simplicité, avec ses amis, ou en train de s'amuser dans sa chambre étudiante.

À l'heure d'écrire ces lignes, les photos tournaient toutes autour de quelques centaines de dollars, sauf une qui a déjà atteint plus de 1.000 dollars. Au-delà des photos, on retrouve également une lettre d'anniversaire qui a déjà atteint 10.000 dollars et un collier avec un médaillon en émeraude qu'il avait offert à sa petite amie.

Selon la jeune femme, Elon Musk parlait déjà à l'époque de voitures électriques.

Comme l'explique The Independent, la jeune femme a décidé de vendre ces souvenirs afin de payer les frais de scolarité de son beau-fils. Les enchères se terminent le 14 septembre.