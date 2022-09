La Première ministre finlandaise déplore "la naïveté" de l'UE vis-à-vis de la Russie: "Aujourd'hui, on en paie le prix"

"Nous devons reconnaître que nous avons été trop naïfs vis-à-vis de la Russie, et qu'aujourd'hui on en paie le prix, un prix cher, celui de notre dépendance vis-à-vis de l'énergie russe", a lancé la Première ministre finlandaise Sanna Marin, mardi devant le Parlement européen. "Nous avons construit une vision qui se basait sur des concepts erronés, nous aurions dû écouter plus attentivement nos amis des États baltes et de Pologne qui ont vécu sous le joug soviétique", a regretté la sociale-démocrate de 36 ans, dont le pays partage plus de 1.300 km de frontière avec la Russie. Mme Marin était l'invitée mardi de la série de débats "C'est l'Europe", qui voit les dirigeants des États membres de l'UE exposer leur vision de l'Union en séance plénière de l'hémicycle strasbourgeois.

En matière énergétique notamment, "nous aurions dû changer (de modèle d'approvisionnement) bien plus tôt pour des raisons environnementales, ce qui nous aurait évité de nous retrouver dans cette situation vis-à-vis de la Russie."

Mais rien n'est perdu, à ses yeux, car l'UE va "trouver des solutions ensemble". "Le monde occidental est plus uni que jamais, la Russie plus isolée que jamais." Et au final, prédit-elle, "la Russie se sera appauvrie, tandis que la Suède et la Finlande seront devenues membres de l'OTAN".