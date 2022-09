Ursula von der Leyen: "Il ne s'agit pas seulement d'une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. L'Europe a une leçon à tirer de ce conflit"

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a pris la parole ce mercredi à 9h devant le Parlement pour son traditionnel discours sur l'État de l'Union européenne, le premier du genre depuis que la guerre est revenue sur le sol européen, et alors que les défis de la crise des prix de l'énergie et du soutien à l'Ukraine réclament sans cesse de nouvelles réponses.

"Dès que les troupes russes ont envahi l'Ukraine, notre réponse a été stricte et immédiate. Nous pouvons en être fiers", a commencé Ursula von der Leyen. "Nous allons être mis à l'épreuve. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Ceci est une guerre pour notre énergie, notre économie, nos valeurs et notre futur; c'est l'autocratie contre la démocratie. Je suis convaincue qu'avec la solidarité nécessaire, Poutine échouera et l'Ukraine ainsi que l'Europe l'emporteront. (...) Aujourd'hui, le courage a un nom et c'est celui de l'Ukraine. Gloire à un pays de héros européens. (...) Il y a une leçon à tirer de cette guerre, nous aurions dû écouter ceux qui connaissent Poutine, les voix européennes qui nous disent depuis des années que Poutine n'allait jamais s'arrêter."

L'Union européenne va fournir 100 millions d'euros pour soutenir la réparation d'écoles ukrainiennes ravagées par la guerre russe. "L'avenir de l'Ukraine commence à l'école avec ses enfants", a souligné la cheffe de l'exécutif européen, en présence d'Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelenksy, invitée d'honneur longuement applaudie par les députés. La présidente de la Commission a également annoncé qu'elle se rendrait à Kiev ce mercredi, pour rencontrer le président ukrainien et discuter de l'aide européenne.

"Une réforme profonde du marché de l'électricité sera mise en place"

Mme von der Leyen a annoncé un "plafond pour les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût". "Cela concerne également les producteurs d'énergie fossile", a-t-elle ajouté, précisant que des mesures seraient prises pour éviter la volatilité des prix de l'énergie. Elle a déjà dévoilé la semaine dernière aux Vingt-sept les grands axes des mesures d'urgence qu'elle doit affiner en vue d'une nouvelle réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Énergie, le 30 septembre.

"Le marché de l'électricité qui se fonde sur le principe du mérite ne correspond plus au besoin des consommateurs, ils devraient récolter les fruits des énergies renouvelables à bas-coût. Il faut donc découpler les prix de l'électricité de l'influence dominante du gaz", a acté la présidente de la Commission. "Une réforme profonde et globale sur le marché de l'électricité sera mise en place."

L'UE va mettre sur pied une nouvelle banque publique dédiée au développement de l'hydrogène, capable d'investir 3 milliards d'euros "pour construire le futur marché" de cette énergie en plein essor. "Nous devons passer du marché de niche au marché de masse, nous voulons produire dix millions de tonnes d'hydrogène renouvelable dans l'UE chaque année d'ici à 2030", ce qui nécessite "de combler le déficit d'investissement", a-t-elle indiqué devant le Parlement européen, assurant que cette banque publique contribuera également à "garantir l'achat d'hydrogène". "(...) Nous avons tous vu au cours des derniers mois à quel point le pacte vert était important. Comme les glaciers fondent plus vite que jamais, les sécheresses seront de plus en plus graves. Notre Union poussera pour un accord ambitieux pour la nature à Montréal et lors de la Cop27. Aucun pays ne peut lutter seul contre les phénomènes météorologiques extrêmes." Pour lutter contre les incendies, l'UE va acheter dix avions et trois hélicoptères.