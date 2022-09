Guerre en Ukraine: armer l'Ukraine "moralement acceptable" sous conditions, estime le pape

Interrogé au retour d'une visite de trois jours au Kazakhstan sur la nécessité de fournir des armes à Kiev, le souverain pontife a mis en avant la notion de "moralité". "C'est une décision politique qui peut être morale, moralement acceptée, si les conditions de moralité sont réunies", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome.

"Mais cela peut être immoral si cela se fait avec l'intention de provoquer plus de guerres ou de vendre plus d'armes, ou se débarrasser des armes qui ne servent plus. La motivation est ce qui qualifie en grande partie la moralité de cet acte", a-t-il ajouté.

"Se défendre est non seulement licite mais c'est aussi une expression d'amour de la patrie. Qui ne se défend pas, n'aime pas, mais qui défend, aime", a ajouté François, qui a multiplié les appels à la paix et condamne fermement l'industrie de l'armement.

Le pape a toutefois souligné la nécessité de dialoguer avec "tous", allusion implicite à la Russie avec laquelle le Saint-Siège s'efforce de maintenir une ouverture diplomatique depuis l'invasion de l'Ukraine.

"Je crois qu'il est toujours difficile de comprendre le dialogue avec les Etats qui sont à l'origine de la guerre. C'est difficile, mais on ne doit pas l'écarter. Donner l'occasion de dialoguer à tous. A tous", a-t-il répété. "Je n'exclue pas le dialogue avec n'importe quel pays en guerre, même s'il est l'agresseur", a-t-il affirmé. "Parce que sinon, on fermerait l'unique porte raisonnable pour la paix".