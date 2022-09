Le typhon Muifa frappe la Chine, plus d'un million d'évacués

Vents violents et fortes pluies s'abattent jeudi sur la côte est de la Chine, avec le typhon Muifa qui a provoqué l'évacuation préventive de plus d'un million de personnes et l'annulation des vols à Shanghai. Aucun mort, blessé ou dégât important n'a toutefois été annoncé par les autorités, en partie car de nombreuses mesures de prévention avaient été mises en place.