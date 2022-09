Poutine assure à Modi vouloir la fin de la guerre en Ukraine "le plus vite possible"

"Excellence, je sais que l'heure n'est pas à la guerre", a déclaré M. Modi à M. Poutine à Samarcande, au début de leur première rencontre en tête-à-tête depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, selon des images diffusées par le radiodiffuseur de service public indien Doordashan. De son

De son côté, le président russe Vladimir Poutine a assuré au Premier ministre indien Narendra Modi qu'il souhaitait terminer "le plus vite possible" le conflit en Ukraine, tout en disant comprendre les "inquiétudes" de l'Inde à ce sujet.

"Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine, vos inquiétudes (...) Nous allons tout faire pour que tout se termine le plus vite possible", a dit M. Poutine lors d'un entretien avec M. Modi en marge d'un sommet régional à Samarcande, en Ouzbékistan. "Malheureusement, c'est juste que la partie adverse, les dirigeants de l'Ukraine, a refusé tout processus de négociation, et a indiqué qu'elle voulait atteindre ses objectifs par la voie militaire, sur le champ de bataille", a poursuivi Vladimir Poutine, selon un échange retransmis à la télévision russe.

Le chef du Kremlin a également affirmé que les relations entre l'Inde et la Russie "se développaient" et que les deux pays avaient un "partenariat privilégié".