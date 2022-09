USA: une tempête pourrait créer les pires inondations en 50 ans en Alaska: "C'est presque le pire scénario possible"

"Il s'agit d'une tempête dangereuse, qui devrait provoquer d'importantes inondations côtières au sud du détroit de Béring, l'eau pouvant atteindre des niveaux jamais vus depuis près de 50 ans", ont prévenu jeudi soir les services météo de Fairbanks, deuxième plus grande ville d'Alaska.

La tempête, causée par les restes du typhon Merbok, amènera durant le week-end des rafales de vent allant jusqu'à plus de 140 km/h et de fortes pluies dans l'Etat le plus septentrional des Etats-Unis, selon le NWS.

L'eau pourrait dépasser le niveau de marée haute normal de 2 à 3,5 mètres par endroits.

Les services météo ont appelé les habitants à se préparer avant que les conditions ne se détériorent, dès vendredi midi pour certaines zones de l'Alaska.

"C'est presque le pire scénario possible en termes d'inondations pour la côte nord de la mer de Béring", a tweeté vendredi Rick Thoman, spécialiste du climat à l'université de l'Alaska.

"Ce sera probablement la plus forte tempête depuis plus d'une dizaine d'années", a déclaré Jonathan Chriest, météorologiste du NWS, à la chaîne CNN.

Le spécialiste a comparé cet événement météorologique à la tempête de 2011, qui avait causé d'importantes inondations et des coupures de courant dans l'Etat.