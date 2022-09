The Last Goodbye : l’émouvant adieu à la Reine Elizabeth II

La date du 19 septembre 2022 restera à jamais gravée dans les livres d'histoire comme étant le jour où le temps s'est figé au Royaume-Uni. Comme étant celui où des millions de Britanniques ont adressé un last goodbye - devant l'abbaye de Westminster ou leur poste de télévision - à celle qui aura été leur monarque durant plus de septante années.

Lundi soir, la reine Elizabeth II a rejoint sa dernière demeure, au sein de la chapelle royale Saint-Georges où 50 personnalités royales, dont son époux Philip, décédé depuis un peu plus d’un an, sont inhumées.

Dans la journée, l’hommage solennel rendu à Elizabeth II aura été à la hauteur de la fonction occupée par The Queen. Dans l’abbaye de Westminster, près de 2 000 têtes couronnées - dont le roi Philippe et la reine Mathilde - et personnalités politiques issues des quatre coins de la planète ont honoré la dépouille de celle que, bien avant les polémiques, les Britanniques retiendront pour sa vie au service du peuple.

Après l’hommage abbatial et une double minute de silence observée par toute la nation, le cercueil d’Elizabeth, surmonté de la couronne royale, d’une gerbe de fleurs composée à la demande du nouveau Roi avec des fleurs issues des jardins de ses résidences, a quitté Westminster sous les yeux de la famille royale, dont le roi Charles III et le prince William, les visages fermés et les yeux rougis par l’émotion, pour rejoindre le caveau royal au château de Windsor.

La reine Elizabeth II repose désormais dans le Mémorial George VI, au sein de la chapelle royale Saint-Georges, aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son mari Philip.