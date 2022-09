Visiblement émue, Meghan Markle n'a pas retenu ses larmes aux funérailles d'Elizabeth II

Le monde entier fait ses adieux à la Reine Elizabeth ce lundi, aux côtés de la famille royale britannique. Présente aux funérailles de la défunte souveraine avec son mari, le prince Harry, Meghan Markle a versé quelques larmes lorsque le cercueil a été soulevé dans le corbillard après la cérémonie funèbre dans l'abbaye de Westminster

Le prince Harry, petit-fils de la reine Elizabeth, est sorti de l'abbaye de Westminster avec son épouse. Ce faisant, ils se sont tenus la main. Meghan portait des boucles d'oreilles dont Elizabeth lui avait fait cadeau en 2018.

©AP

Harry et Meghan ont pourtant pris du recul au sein de la famille royale britannique l'année dernière, accusant cette dernière de racisme. Ils ont déménagé en Californie et n'exercent plus de fonctions officielles.