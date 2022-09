Accueil Actu Monde La désillusion des réfugiés ukrainiens Une humeur signée Maïli Bernaerts. Maïli Bernaerts ©AFP/IPM

Il y a sept mois, la Russie envahissait l’Ukraine et plongeait un pays entier dans la guerre et le reste du monde dans l’effroi. On se souviendra longtemps des premières images de destruction diffusées par les chaînes de télévision. On n’oubliera pas non plus les visages de ces familles forcées de se réfugier dans des stations de métro pour échapper aux bombardements ni ceux des premiers réfugiés ukrainiens arrivés en Belgique. Sept mois plus tard, la guerre n’est pas terminée : les bombes tombent toujours et des Ukrainiens continuent à fuir leur pays. Ils seraient environ 600 à continuer à arriver chaque semaine sur le territoire belge. Chez nous non plus, la situation n’a pas beaucoup évolué en sept mois : les autorités continuent à compter...