Le toit de ce centre sportif s’effondre en plein match (VIDEO)

La vidéo partagée par NBC News est impressionnante. Des joueurs de badminton disputaient un match dans un centre sportif situé au cinquième étage d'un bâtiment dans le district de Taoyuan (nord de Taïwan), lorsqu'ils ont dû courir pour sauver leur vie.

Le plafond s'est effondré à cause d'un puissant tremblement de terre.

Ce centre sportif n'est pas le seul bâtiment à avoir cédé. La puissance du séisme avait été évalué de 7,2 par l'Institut d'études géologiques des États-Unis qui l'a ensuite rétrogradée à 6,9, note l'Agence France Presse. L'agence météorologique japonaise et le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique avaient émis une alerte tsunami peu après le séisme, mais ils ont publié quelques heures plus tard un communiqué affirmant qu'il n'y avait plus de menace de hautes vagues.