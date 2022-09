Les Champs-Élysées moins éclairés pour économiser l'énergie : les illuminations et les vitrines de Noël particulièrement touchées

Les Champs-Elysées seront moins éclairés cet hiver: les illuminations de Noël y dureront moins longtemps et les commerçants devront éteindre leurs vitrines et écrans plus tôt, a annoncé mardi le Comité Champs-Elysées qui regroupe des enseignes de l'avenue parisienne.