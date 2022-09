USA: 47 personnes poursuivies pour quelque 240 millions de dollars de fraude à une aide anti-Covid

"Les mises en accusation d'aujourd'hui mettent en lumière le complot manifeste mis en place pour voler de l'argent public prévu pour soutenir les enfants en difficulté, dans ce qui représente jusqu'ici le pire système de fraude découvert dans le cadre d'un plan d'aide lié à la pandémie", a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray.

Le ministère de la Justice assure que les accusés ont détourné des dizaines de millions de dollars prévus dans le cadre du Programme fédéral de nutrition infantile, censé venir en aide aux enfants dans le besoin durant la pandémie.

La fondatrice et directrice exécutive d'une organisation d'aide à l'enfance, Feeding Our Future, fait partie des personnes poursuivies, l'ONG ayant ouvert plus de 250 sites de distribution de nourriture aux enfants dans l'ensemble du Minnesota durant la pandémie, selon un communiqué du ministère.

"Ces sites prétendaient servir des repas pour des milliers d'enfants chaque jour", ajoute le communiqué, gonflant dans les faits volontairement ses chiffres en utilisant de faux noms d'enfants.

"Les accusés ont utilisé le produit de leur système frauduleux pour acheter des voitures de luxe ainsi que de l'immobilier commercial et résidentiel" dans plusieurs Etats américains mais également à l'étranger, au Kenya et en Turquie, assure le ministère de la Justice.

Les actes d'accusation font mention d'une série d'actes poursuivis, parmi lesquels la fraude électronique de fonds fédéraux, la corruption et le blanchiment d'argent.