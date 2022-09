Des centaines de décès à cause de maladies après les inondations au Pakistan

Les autorités pakistanaises ont averti mercredi que la situation pourrait devenir incontrôlable si de l'aide n'était pas urgemment fournie. Dans la province de Sindh (sud-est), particulièrement touchée, plus d'un demi-million de personnes ont perdu leur logement et sont donc sans abris. La pénurie d'eau potable et d'installations sanitaires oblige les sinistrés à utiliser de l'eau stagnante, qui peut provoquer de graves problèmes de santé, déplorent les autorités locales.

Les inondations au Pakistan ont été causées par des quantités record de précipitations durant l'été. Environ un tiers du pays a été inondé. Si l'eau s'est déjà évacuée dans certaines régions, il faudra encore entre deux et six mois avant que la situation ne revienne à la normale. Les inondations ont tué près de 1.600 personnes et impacté près de 33 millions de personnes dans le pays. Les dégâts matériels sont estimés à 30 milliards de dollars.