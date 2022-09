Faut-il prendre les menaces de Poutine au sérieux ? Suivez en direct l'émission spéciale de LN24 à 17h

Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour combattre en Ukraine, prévenant l'Occident que Moscou utiliserait "tous les moyens" pour se défendre. "Ce n'est pas du bluff", a martelé, la mine grave, le président russe, accusant les pays occidentaux de vouloir "détruire" la Russie, d'avoir recours au "chantage nucléaire" contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire.

Se trouve-t-on face à un risque d'escalade dans le conflit ? La menace nucléaire est-elle réelle ? Quels pourraient être les impacts pour l'Europe ? Pour répondre à ces questions et pour comprendre quelle stratégie tente de mettre en place Vladimir Poutine, LN24 propose une émission spéciale en direct à suivre en télévision ce mercredi de 17h à 18h, ainsi que sur notre site, en vidéo.

Le journaliste Jim Nejman fera intervenir Sébastien Boussois, éditorialiste en matière de politique internationale sur LN24, Anne Godart, spécialiste de la Russie et professeure à l'UMons, Samuel Longuet, chercheur au GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité), et Tetiana Varvynska, Ukrainienne.