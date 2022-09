Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine annonce une "mobilisation partielle" en Russie

Alors que l'intervention présidentielle était prévue mardi à 20 heures, Vladimir Poutine a finalement décidé de s'exprimer ce mercredi matin dans une rare allocution télévisée.

Le président russe a annoncé une mobilisation militaire partielle en Russie, affirmant que l'Occident essaie de "détruire" la Russie et ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Pour justifier ces mots, il remonte à 2014, année de l'annexation de la Crimée à la Russie, qui marque selon lui le début de la guerre menée par l'Occident en Ukraine dans le but 'd'affaiblir et détruire la Russie et de "transformer les Ukrainiens en chair à canon", a-t-il lancé. "La Russie est prête à utiliser tous ses moyens pour se "protéger", a poursuivi Vladimir Poutine.

Cette mesure, qui concerne les réservistes, entre en vigueur immédiatement, a précisé le président russe. Il a pris cette décision sur proposition du ministère de la Défense et a déjà signé le décret. "J'estime nécessaire de soutenir la proposition (du ministère de la Défense) de mobilisation partielle des citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi (...) et qui ont une expérience pertinente", a-t-il déclaré. Selon le président russe, l'Occident ne voudrait pas d'une solution pacifique en Ukraine et a fait pression sur Kiev pour que le pays prenne les armes.

Un discours qui survient après que les autorités installées par Moscou dans quatre régions d’Ukraine ont annoncé mardi la tenue dans l’urgence du 23 au 27 septembre de “référendums” d’annexion par la Russie, en pleine contre-offensive ukrainienne. Une annonce qui a largement été dénoncée sur le plan internationale. "La Russie organise hâtivement des simulacres de référendums" en Ukraine, a notamment dénoncé mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.