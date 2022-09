Guerre en Ukraine: le ministère russe dévoile la liste des métiers exemptés par la mobilisation

Vladimir Poutine a annoncé mercredi la "mobilisation partielle" de sa population, pour renflouer les rangs de l'armée russe en Ukraine et consolider les lignes après une série de revers dans le Donbass et la région de Kharkiv. Depuis, la panique a gagné les Russes en âge de combattre, qui tentent par centaines de fuir la Russie. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays. Le ministère russe de la Défense compte recruter 300.000 réservistes, ce qui répresente, selon l'institution, 1% du nombre de personnes mobilisables en Russie.

Les hommes concernés par la mobilisation sont contactés par courrier, mais il existe des exemptions pour certaines catégories de la population. L'âge et la santé entrent évidemment en compte pour déterminer qui est capable de combattre, mais le ministère russe a également déterminé et dévoilé vendredi une liste de travailleurs exemptés de mobilisation. C'est ainsi que, selon la BBC, les informaticiens, les banquiers et les journalistes travaillant pour les médias de l'État échapperont à l'appel militaire. Ces hommes doivent continuer à travailler pour "garantir le travail de certaines industries de haute technologie, ainsi que le système financier russe", a déclaré le ministère de la Défense.

Ce sont les employeurs qui sont chargés de déterminer les travailleurs exemptés afin d'en envoyer la liste aux autorités.