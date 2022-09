Le Sri Lanka plaide auprès de ses créanciers pour un accord rapide sur sa dette

La banque centrale du Sri Lanka a demandé à ses créanciers des "garanties de financement", sans préciser toutefois le montant attendu. Elle a également dit s'attendre à des "assurances financières de la part des partenaires publics et privés" d'ici la mi-novembre.

L'institution espère que l'approbation finale du conseil d'administration du FMI pour assainir ses finances pourra être obtenue d'ici la mi-décembre.

Le pays de 22 millions d'habitants subit de sévères pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, faute de devises pour financer les importations.

L'île d'Asie du Sud, qui a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars à la mi-avril, est actuellement en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) dans l'espoir de finaliser un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars.

La restructuration de la dette est une condition préalable à l'approbation par le FMI d'un plan de sauvetage. Le conseil d'administration du FMI devra en outre ratifier l'accord conclu par les services de l'organisation internationale.

Le Sri Lanka doit obtenir de ses créanciers, principalement la Chine, l'Inde et le Japon, des "assurances financières", entre d'autres termes des décotes, avait prévenu début septembre le chef de la mission du FMI au Sri Lanka, Peter Breuer.

"Si les créanciers ne sont pas disposés à fournir ces assurances, cela aggravera effectivement la crise au Sri Lanka et sapera sa capacité de remboursement", avait-il estimé.

La Chine est le premier créancier bilatéral détenant plus de 10% de la dette extérieure du Sri Lanka.

Des fonctionnaires impliqués dans le processus avaient déclaré au début du mois qu'il était crucial de conclure un accord avec Pékin. La Chine n'a cependant pas publiquement varié de position depuis son offre de prêts supplémentaires, pour éviter une décote de ses créances.

L'activité économique de l'île subira cette année une contraction plus grave que prévu, de 8%, a annoncé la banque centrale fin août. Et l'inflation a battu un nouveau record en août, s'élevant à 64,3% sur un an.

Le Sri Lanka impose des restrictions aux importations depuis mars 2020 afin d'économiser les devises et permettre de financer en priorité l'importation de produits de première nécessité.