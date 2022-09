"Les bouchers de Boutcha", "barbarie": devant les Nations Unies, De Croo dénonce la guerre "illégale" de la Russie en Ukraine

Le Premier ministre Alexander de Croo a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies ce vendredi à New York et a notamment abordé la guerre en Ukraine et la mobilisation de 300.000 réservistes russes annoncée mercredi par Vladimir Poutine. S'il a déclaré que la Belgique ne délivrerait pas immédiatement des visas aux Russes qui désertent et fuient le pays, Alexander de Croo a dénoncé la "barbarie" des soldats russes qui ont commis des actes de torture à Boutcha, et puis à Izioum.

"Nous vivons les moments les plus sombres depuis la naissance des Nations Unies. L'ONU a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Plus jamais la guerre, c'était sa mission [...] Aujourd'hui nous revivons tout ça, des écoles et des hôpitaux bombardés, des villes où l'on ne trouve plus de médicaments, plus rien à manger", a dénoncé le Premier ministre, qui avait décrit plus tôt la situation actuelle comme "l''une des pires crises sécuritaires depuis la Deuxième Guerre mondiale". Pour Alexander de Croo, les fosses communes et les salles de torture découvertes dans la ville d'Izioum, reprise aux mains de l'armée russe, "sont les derniers signes de la brutalité de cette guerre inutile et illégale, autant de violations flagrantes de tout ce que l'ONU défend".

"Il n'y a pas de place pour l'impunité. Ni pour les bouchers de Boutcha, ni pour les dirigeants de Moscou, qui en portent la responsabilité ultime", a poursuivi notre Premier. Il a ensuite interpellé les dirigeants d'États présents devant lui, affirmant qu'il "n'y aura jamais de paix sans responsabilité". "Tout le monde dans cette salle, chaque pays, se verra demander un jour : 'Qu’avez-vous fait pour arrêter cela? Qu’avez-vous fait pour protéger le peuple ukrainien? Avez-vous détourné le regard ou avez-vous agi?'. Dans ce conflit, il n’y a pas de place pour la neutralité", a ajouté De Croo.