Un acteur de "Riverdale" condamné à perpétuité pour le meurtre de sa mère

Le jeune acteur canadien Ryan Grantham vient d'être condamné à la prison à perpétuité, pour avoir assassiné sa maman, le 31 mars 2020, et avoir planifié une tentative d'assassinat sur le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle durant les quatorze premières années de sa peine de prison, rapportent les médias canadiens.

En mars 2020, l'acteur canadien, vu notamment dans la série Riverdale, a tué sa mère d'une balle dans la tête, alors qu'elle jouait du piano et lui tournait le dos. Il avait filmé le corps, qu'il avait ensuite recouvert d'un drap et entouré de bougies. Quelques heures plus tard, Grantham, aujourd'hui âgé de 24 ans, avait pris sa voiture pour se rendre à Ottawa, dans le but de tuer Justin Trudeau. Il avait emporté avec lui trois armes, des munitions, une douzaine de cocktails Molotov et du matériel de camping. Mais après avoir parcouru 200 kilomètres, Ryan Grantham avait changé d'avis et envisagé un attentat sur le pont Lions Gate à Vancouver ou dans son ancienne université.

Pour finir, pris de remords, le jeune homme s'était rendu à la police sans utiliser ses armes, et avait avoué le meurtre de sa mère. Il était depuis en détention provisoire.