Une nouvelle île émerge dans l'Océan pacifique après l'éruption d'un volcan

Le 10 septembre dernier dans l'Océan pacifique, le volcan sous-marin Home Reef s'est réveillé. Situé dans l'archipel des îles Tonga, ce volcan a rejeté de la lave à plusieurs reprises, ainsi que des panaches de vapeur et des cendres. Près de 11 heures après le début de l'éruption, une nouvelle île s'est créée, suite à la solidification - au contact de l'eau froide de l'océan - des roches et matériaux rejetés par le volcan.

La naissance de cet îlot a été enregistrée par l'instrument de mesure Operational Land Imager-2 (OLI-2), qui est placé sur un satellite d'observation de la Nasa. Les images dévoilées par l'organisation spatiale montrent la jeune île entourée d'eau de couleur vert-jaune, ce qui suggère la présence de particules de soufre et de fragments de roches volcaniques. Selon les chercheurs spécialistes de la géologie des Tonga, la nouvelle île s'étendait, le 14 septembre, sur 4.000 mètres carrés. Six jours plus tard, sa superficie était de 24.000 mètres carrés.

L'île à la date du 14 septembre. ©Nasa

Personne ne peut prédire combien de temps cette île survivra, tout dépend de ses "fondations". Si elles sont solides, l'île pourrait vivre plusieurs années. Sinon, les courants et les conditions atmosphériques locales pourraient rapidement l'éroder.

D'autres volcans de l'archipel des Tonga ont été à l'origine de la création de plusieurs îles éphémères dans le passé. Une île née en 1995 a notamment vécu 25 ans, tandis qu'une autre, apparue en 2020, n'a survécu... que 12 jours.