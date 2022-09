Législatives en Italie: les premiers sondages annoncent le parti post-fasciste de Giorgia Meloni en tête

Les Italiens se rendaient aux urnes ce dimanche, pour élire leur Parlement et un nouveau Premier ministre pour succéder à Mario Draghi. Selon le ministère de l'Intérieur, la participation était de 50% à 17h, en recul de huit points par rapport aux législatives de 2018. On ne peut dire à qui profitera l'abstention, mais la montée en puissance du parti d'extrême-droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, laisse peu de doutes quant à l'issue des votes: une coalition conservatrice dominée par l'extrême droite devrait emporter la majorité absolue et porter au pouvoir Giorgia Meloni.

Et les premiers sondages dévoilés ce dimanche soir suivent la même tendance que ceux des derniers jours.

Les bureaux de vote ferment à 23h. Les résultats définitifs de ces élections ne seront donc diffusés que lundi matin.

D'après les premiers sondages, le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives de dimanche en Italie, un fait sans précédent depuis 1945, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

Fratelli d'Italia a recueilli entre 22 et 26% des voix, tandis que ses partenaires de coalition, la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5% et entre 6 et 8% des votes, selon le sondage de l'institut Opinio pour la Rai.